Elezioni Milano, Lupi non sarà il candidato sindaco per il centrodestra

Matteo Salvini, leader della Lega, sbarra la strada definitivamente a Maurizio Lupi, esponente di Noi con l'Italia e "papabile" candidato sindaco di Milano se la scelta dovesse finire con un nome politico. Salvini, a cui spetta di tenere le fila di tutte le scelte per le grandi città, venerdì mattina ha ribadito che i candidati saranno tutti civici: «La scelta è quella, per Torino, Roma, Napoli e Milano. Ho scelto di non candidare parlamentari in carica. Mi piacerebbe che fosse del mondo delle professioni, dell'impresa, con legami con il sociale, con esperienza di docenza universitaria, con una bella famiglia».

Il leader leghista ha poi fatto sapere di avere in mente un nome «che non è mai uscito» aggiungendo che per il momento vuole tenerlo per sé, ma «all'inizio della prossima settimana arriverà». E su Gabriele Albertini, già sindaco per nove anni e dato per possibile ricandidato, Salvini ha ribadito che, per quanto gli riguarda, «se lui volese sarebbe un perno fondamentale della squadra». Albertini, dopo avere detto di no alla candidatura a sindaco, si è ampiamente reso disponibie («se mi cercano») a fare il vice di un civico, ma non di Lupi.

La "telenovela"

Potrebbe chiudersi, quindi, tra pochi giorni quella che è parsa sempre più una "telenovela" di annunci e rinvii, nomi sul tavolo poi "bruciati", a partire da settembre 2020. Dall'oncologo Paolo Veronesi al manager Roberto Rasia dal Polo, da Gabriele Albertini all'ex deputato e ora manager Fabio Minoli, dalla presidente di Federfarma Lombardia Annarosa Racca al manager Oscar di Montigny, con Lupi sempre in partita anche se si sapeva da sempre che non fosse gradito a Salvini, più vari altri nomi mai realmente in "pole position" (l'editrice Federica Olivares, il professore della Bocconi Maurizio Dallocchio, il manager Riccardo Ruggiero). Ora Salvini annuncia che il candidato verrà rivelato tra qualche giorno: potrebbe essere la volta buona, anche perché il tempo stringe sempre di più.