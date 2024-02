Plastica nel pane a scuola, il caso va in consiglio comunale

Arriverà a Palazzo Marino il caso della presenza di plastica nel pane di una mensa scolastica di Milano. Lo ha annunciato Riccardo Truppo, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, spiegando di avere depositato un'interrogazione sulla vicenda. "Ho chiesto di sapere quali siano state le procedure migliorative intraprese dall'amministrazione in seguito ai gravi fatti accaduti, e prevenendo il ripetersi degli stessi", il suo commento.

"Ho chiesto - continua il consigliere di Fdi - quale sia stata la vera causa del rinvenimento di un bullone nel piatto di un bambino un anno fa e lo stesso motivo per cui, ieri, è stato trovato altro materiale di plastica/vetro dentro a un panino integrale", riferendosi al caso del bullone, per la quale la società aveva ricevuto una sanzione di 750 euro. Per quel bullone l'allora presidente di Milano Ristorazione, Bernardo Notarangelo, si era dimesso.

"Visto e considerato che sono anche io papà e sono molto preoccupato, ho richiesto un report dettagliato delle verifiche e ispezioni fatte dall'Amministrazione Comunale e dalla stessa societa' che gestisce il servizio di ristorazione", conclude Truppo.