Strage dei ciclisti in città, Sala: "Chiederò aiuto a Salvini"

Un faccia a faccia con il ministro dei trasporti Matteo Salvini per capire come migliorare la sicurezza dei ciclisti a Milano. È, in sintesi, ciò che ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala, che nella mattinata di mercoledì 30 agosto ha parlato con i giornalisti dell'incidente che ha spezzato la vita di Francesca Quaglia, la 28enne travolta e uccisa da un camion in via Caldara.

"Credo - ha detto il sindaco - che serva l'aiuto del ministero, ho letto le dichiarazioni del ministro Salvini e dice che nel nuovo codice della strada ci sarà grande attenzione anche ai ciclisti, è importante. Guarderemo con grande attenzione a questo e contatterò il ministro perché chiedergli cosa si può fare insieme".

D’altronde, ha ricordato Sala, "noi tutti abbiamo visto con largo anticipo quanto le bici si sarebbero diffuse nelle città. All'inizio quando si parlava di piste ciclabili c'erano persone scettiche ma in realtà si capiva che la ciclabilità sarebbe diventata importante. Ora il problema è come mettere in sicurezza i ciclisti, perché la mia preoccupazione adesso è che alla luce di queste tragedie qualcuno, magari anche legittimamente, possa avere paura e non usare più le biciclette".

A ottobre, comunque a Milano scatterà l'obbligo per i mezzi pesanti di avere i sensori che segnalano la presenza di pedoni e ciclisti nell'angolo cieco. "Noi non derogheremo rispetto a quanto abbiamo deliberato quindi da ottobre saranno obbligatori".

La risposta del vicepremier è arrivata a stretto giro. "Massima attenzione e disponibilità al dialogo", soprattutto in vista del dibattito parlamentare sul nuovo codice della strada che ci si augura "potrà essere migliorato e arricchito", ha detto il leader della Lega. Salvini - fanno sapere dal Mit - ha intenzione di convocare al più presto i principali produttori nazionali di biciclette per discutere di sicurezza, investimenti e tecnologia".