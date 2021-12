Serie D Girone B. Rinviato il match tra Legnano e Caravaggio

Squadra in casa

Squadra in casa Legnano

Periodo sfortunato per il Legnano, che nel Girone B di Serie D, vede rinviata la gara contro il Caravaggio in programma per domani, 22 dicembre.

I lilla avevano già dovuto annullare il match contro il Leon a causa del clima gelido che aveva reso impraticabile il campo, ora invece alcune positività al Covid-19 hanno fatto prendere questa decisione al Giudice Sportivo.

Anche il City Nova, non giocherà contro la Folgore Caratese in questo turno.

Mister Sgrò potrà quindi riassaporare il campo, il 9 gennaio, nella gara contro il Real Calepina.