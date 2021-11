Coppa Italia Femminile. Il Milan parte bene contro il Cittadella

Squadra in casa

Squadra in casa Milan Femminile

Una solida partenza per il Milan Women, che ha iniziato la sua Coppa Italia femminile con una vittoria fuori casa per 2-0 sul Cittadella, grazie ai gol di Stapelfeldt e Giacinti. Le rossonere hanno messo in campo la loro miglior tecnica e organizzazione contro una squadra che è posizionata a metà classifica nella serie cadetta.

Una buona prestazione quindi, che si traduce in un gol per tempo, nonostante Ganz abbia dato spazio a parte delle giocatrici che, sino ad oggi, hanno giocato meno partite in campionato.

Figura chiave della giornata è risultata Nina Stapelfeldt, che ha segnato e ha fornito l’assist per il raddoppio a Valentina Giacinti, appena entrata. L'attaccante svizzera si sta rivelando una risorsa sempre più preziosa e decisiva.

Dopo la vittoria di questo pomeriggio, il Diavolo si trova ora in testa al Gruppo A a tre punti, assieme al Verona. La partita contro l'Hellas, che si terrà a dicembre, deciderà chi passerà alla fase a eliminazione diretta.

RETE: 43′ Stapelfeldt, 61′ Giacinti

Cittadella: Toniolo, Domi, Fracaros, Lattanzio (83′ Begal), Ripamonti, Pizzolato (69′ Zanni), Masu, Peruzzo (57′ Meneghetti), Larocca, Vecchione (83′ Zannini), Corazzi. A disposizione: Schiavo, Lovato, Nurzia, Begal, Pantano, Zannini, Mounecif. Allenatore: Colantuono.

Milan femminile: Korenciova (78′ Fedele); Fusetti, Agard, Arnadottir; Rizza, Grimshaw, Adami (65′ Selimhodzic), Tucceri; Stapelfeldt (65′ Thomas), Longo (78′ Miotto); Jonusaite (51′ Giacinti). A disposizione: Giuliani, Codina, Bergamaschi, Fedele, Cortesi, Miotto. Allenatore: Ganz.

Arbitro: Riva

AMMONITA: Larocca