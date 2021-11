Eccellenza A. La Rhodense lascia la posta piena al Varzi sul proprio campo

La 7° giornata di campionato di Eccellenza, Girone A, ha visto di fronte la Rhodense e il Varzi, con quest’ultima che, aggiudicandosi la gara, è salita in solitaria in testa alla classifica - grazie anche al successo della Varesina sulla Castanese - e ora può contare su un distacco di due punti da entrambe le squadre.

I granata di Pagano giocano un buon primo tempo, segnando e andando vicino al raddoppio, senza peraltro riuscire a concretizzare.

Il goal partita arriva al 25’ con Pizzini, che entra in area e trova l’angolo opposto: nulla può Festinese.

La Rhodense prova ad organizzare una reazione ma è ancora il Varzi che, al 38’, sfiora il secondo goal, sempre con Pizzini, che entra pericolosamente in area ma calcia alto.

Ad inizio ripresa nessun cambio per le due squadre, ma la storia non cambia, con i ragazzi di Raspelli che cercano soluzioni per arrivare quantomeno al pareggio e il Varzi che difende con ordine il vantaggio.

Al 27’ Caruso, su punizione, ha la possibilità di ristabilire l’equilibrio, ma la palla va oltre la traversa.

Al 29’ Murriero in uscita manca la palla ma la Rhodense non riesce ad approfittarne.

Ma l’occasione più ghiotta per i padroni di casa arriva al 34’ quando Mari non arriva per un soffio alla deviazione a porta vuota a seguito di un tiro cross di Di Noto.

È il momento di massimo sforzo della Rhodense che a tempo scaduto sfiora il pareggio su una punizione di Caruso deviata in angolo da Murriero.

La prossima giornata vedrà la Rhodense in trasferta a Voghera (ora con 3 punti in più) mentre il Varzi se la vedrà con l’Ardor Lazzate, covid permettendo, visto che l’Ardor non ha potuto giocare la partita con il Verbano per la positività di qualche giocatore verbanese.

Tabellino Rhodense - Varzi 0 - 1

MARCATORI: 25' pt D. Pizzini (V)

RHODENSE: M. Festinese, D. Zanus, M. Galbiati, A. Degiorgio, O. Messaoudi, M. Di Noto, G. Castelnuovo, D. Sodero, L. Mari, D. Caruso, M. Schinetti

A disposizione: L. Villa, A. Formato, T. Sinisi, A. Sabbadin, A. Gentile

All: Raspelli Gabriele

VARZI: M. Murriero, M. Orrico, E. Gnaziri, P. Scarcella, A. Mazzocca, M. Iervolino, S. Rebuscini, M. Monopoli, G. Franceschinis, D. Grasso, D. Pizzini

A disposizione: P. Stropeni, I. Bouchefra, N. Domenichetti, G. Calloni, R. Lopane, A. Ruggieri, J. Toledo Giràldez, F. Ranzetti, A. Citterio

All: Pagano Alessandro

AMMONITI: A. Degiorgio (R), M. Di Noto (R), D. Caruso (R), T. Sinisi (R), M. Monopoli (V)