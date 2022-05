La Castanese vicino al sogno della Serie D: "Siamo pronti per lottare fino alla fine"

La Castanese è molto vicina alla promozione in Serie D dopo la vittoria nella gara di andata per 2 a 1 contro la Vogherese.

I neroverdi hanno dimostrato di essere una grandissima squadra per tutto il campionato aggiudicandosi un più che meritato secondo posto.

Le parole della società sui propri social:

“Siamo ad un passo ormai e siamo pronti per lottare fino alla fine. E’ passato qualche giorno da uno dei triplice fischi più belli di sempre ma ancora le parole faticano a mettersi in ordine. Siamo in balia delle emozioni perché è davvero tanto grande quello che stiamo facendo. Quella di domenica è stata esattamente la partita che ci aspettavamo; tutto esaurito sugli spalti e in casa sembrava giocassero loro (non certo in educazione), in campo una garra da vendere e quel gioco maschio nel quale è facile cedere alle provocazioni. Ma voi no!

Avete letto la partita nel modo giusto, li avete aspettati e siete riusciti a mantenere un equilibrio che non era scontato. E quando segni dopo 4 minuti vuol dire che le intenzioni sono chiare, peccato poi aver sprecato 3/4 occasioni per consolidare il vantaggio e mettere tutti a tacere. Ma si sa che quando si “soffre” fino alla fine poi si gode di più… E quando Gibellini dal dischetto gonfia la rete lo Stadio esplode e l’urlo #neroverDe sovrasta il rumore delle polemiche. Sterili.

Perché all’82esimo, con un pareggio in tasca, probabilmente l’epilogo sarebbe stato lo stesso anche se il Direttore non avesse concesso il penalty. Solo una parola, già detta e già scritta: GRAZIE RAGAZZI! È il nostro sogno e adesso possiamo dire che ce lo siamo meritato. Bravi tutti, nessuno escluso, avete fatto squadra come sempre dando ognuno l’apporto che serviva ad incastrare ogni dinamica. E ogni scelta. È stato bellissimo e a questo punto è inutile che ci nascondiamo… In tanti se lo staranno chiedendo, altrettanti sono stati spudorati nel fare la domanda diretta… Beh, la risposta è una sola e la mettiamo nero su bianco a gran voce: la Castanese vuole andare in Serie D!”