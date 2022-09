La prima giornata del campionato di Eccellenza Girone A inizia col botto con match di grandissimo livello.

Il Club Milano ricomincia da dove aveva terminato l’anno prima, con l’obiettivo della promozione in Serie D, battendo la Solbiatese con Rankovic al minuto 35’ e Natale al 1’ del secondo tempo.

Grande inizio dell’Oltrepò FBC che nella prima gara in un nuovo campionato batte un’Accademia Pavese in grande difficoltà con il risultato di 3 a 0, grazie alla tripletta di un Grasso in stato di grazia (22’pt, 17’ st, 38’ st).

La ricostruzione in casa Vis Nova Giussano ha ancora bisogno di tempo per dare buoni risultati, come dimostra la sconfitta in trasferta contro il Pavia, che porta a casa i tre punti con un netto 3 a 0 grazie a Maione 40' pt, Gabusi 44' st, Principe 45' st.

Ottimo inizio per la Sestese che dimostra grande carattere imponendosi contro l’Ardor Lazzate con il risultato di 2 a 1 con i goal del ligure Alfano e di Deodato. Inutile il goal della speranza degli ospiti di Marioli.

Il Pontelambrese non sbaglia all’esordio nel nuovo campionato contro il Verbano, vincendo 1 a 2 grazie a Gerosa e Kamal, con la rete di Grandi che accorcia temporaneamente le distanze.

Colpo esterno del Calvairate che passa 2 a 3 contro la Vergiatese grazie alle reti di Visigalli, L. Passoni, A. Zingari. Inutile la doppietta di N. Moussafir, N. Moussafir.

Finiscono a reti inviolate le gare tra Virtus Binasco-Gavirate e Vogherese-Castello Cantu’.

Alle ore 20:30 si attende il match tra Muggio’ e Magenta.