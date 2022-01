Serie A. Il Milan schianta il Venezia e si porta momentaneamente in vetta alla classifica

Il Milan cerca il sorpasso sui cugini neroazzurri, seppur con due partite in più, contro un Venezia che cerca punti salvezza.

Minuto 2', i rossoneri passano subito in vantaggio: Theo imbuca per Leao che parte fortissimo e serve Ibrahimovic che a porta vuota non sbaglia.

Continua a dare spettacolo il portoghese, che al 7’, sul lato sinistro dell'attacco rossonero, salta due uomini e calcia, Romero riesce a opporsi al tiro.

Al 28’ Hernandez calcia una buona punizione, potente ma centrale, l’estremo difensore avversario para.

Passa un minuto e stavolta è Florenzi a rendersi pericoloso, ancora attento il portiere del Venezia.

C’è spazio però per una polemica, infatti al 39’, Henry viene disturbato da Florenzi su un cross di Mazzocchi, il Var e l’arbitro non intervengono, mister Zanetti a bordo campo si lamenta però molto.

Al 49’ il Milan non sbaglia e fa 2 a 0. Leao imbuca perfettamente per Theo che s’invola verso la porta e scarica di sinistro.

La squadra di Pioli non si accontenta e al 58’ sfrutta un erroraccio del centrale Svoboda che regala il pallone a Ibra e poi colpisce di mano sul tiro da due passi di Hernandez: espulsione netta.

Minuto 59’, dal dischetto si presenta lo stesso terzino francese che calcia benissimo col sinistro.

Il match non regala più altre emozioni, da segnalare l’esordio del classe 2002 Stanga.