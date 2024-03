Serie A1 femminile, una demotivata Allianz Vero Volley frana a Vallefoglia e resta terza

E' inevitabile che la Champions possa a lungo andare prosciugare le energie di una squadra. A pagarne dazio è stata l'Allianz Vero Volley Milano, che chiude la regular season semza raccogliere punti.

La Megabox Vallefoglia, a caccia di punti playoff, è scesa in campo più motivata e si è imposta, contro ogni pronostico, per tre set a zero centrando il proprio obbiettivo. Le rosa invece falliscono l'ultimo assalto alla seconda posizione e devono accontentarsi della terza.

Non c'è tempo per leccarsi le ferite: mercoledì prossimo scattano già i playoff ed in gara uno le ragazze di Marco Gaspari ospiteranno Pinerolo, una delle rivelazioni della stagione. Si gioca alle 20:30.

La partita

Il sestetto iniziale prevede Prandi e Malual nella diagonale palleggiatore opposto, Bajema e Daalderop a comporre la coppia di schiacciatrici, Candi-Rettke come centrali e Pusic libero.

E pensare che le cose sembravano mettersi bene con il break iniziale firmato Daalderop, Rettke, Malual (2-5). Le padrone di casa non vogliono sfigurare e dapprima pareggiano (6-6) per poi andare sul 15-13. Di Candi il 19 pari; Milano riesce a mettere il naso avanti sul 21-22. Dura poco: Vallefoglia guadagna il set point (24-23), annullato poi da Bajema (25-24). Le biancoverdi riusciranno a chiudere 27-25.

Break iniziale rosa in avvio di secondo set (2-4), pari Vallefoglia al 4, Rettke riporta in vantaggio le ospiti (5-6). Le tigri ben presto tornano a condurre (9-7 e 14-10). Gaspari tenta di correre ai ripari con l'ingresso di Egonu (17-15) ma non basta; le marchigiane allunagano ancora (22-17) e riusciranno a chiudere sul 25-19.

Egonu fa sperare Milano in avvio di terzo set (2-5), ma dall'8-12 si passa in rapida successione al 12 pari. Vallefoglia al servizio passa avanti (17-15), Bajema ripristina ancora la parità (18-18). Le pesaresi scappano ancora (21-18) ma subiscono il ritorno ospite con Cazaute (23-21). Chiusura affidata a Degradi per il 25-22.

Il commento dei protagonisti

Tocca a Vittoria Prandi commentare il match di Pesaro: "Questa sera ci sono mancati alcuni nostri fondamentali e non siamo riuscite a contenere le nostre avversarie. E’ un grande dispiacere perché ci credevamo ma ora dobbiamo mettere di nuovo testa ed energie ai Playoff, che iniziano già mercoledì".

Il tabellino

Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Allianz Vero Volley Milano 3-0 (27-25; 25-19; 25-22)

Megabox Ond. Savio Vallefoglia: Degradi 21, Panetoni (L), Aleksic 9, Mingardi 10, Grosse Scharmann, Mancini 2, Giovannini 10, Dijekama 6, Kosheleva 4, N.E.: Cecconello, Kobzar, Gardini, Patrignani (L). All. Pistola

Allianz Vero Volley Milano: Cazaute 2, Malual 7, Pusic (L), Prandi 1, Rettke 7, Bajema 11, Egonu 7, Daalderop 9, Candi 7, Castillo. N.E.: Heyrman, Riva. All. Gaspari

NOTE

Arbitri: Luca Saltalippi e Ilaria Vagni

Spettatori: 1679

Durata set: 33', 28', 32. Tot: 1h42'

Megabox Ond. Savio Vallefoglia: battute vincenti 3, battute sbagliate 9, muri 7, errori 15, attacco 43%

Allianz Vero Volley Milano: battute vincenti 0, battute sbagliate 6, muri 8, errori 15, attacco 36%

MVP: Alice Degradi (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)

Impianto: Pala Megabox - Pesaro