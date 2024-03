Serie A1 femminile, l'Allianz Vero Volley mette a segno il colpo Pietrini

L'Allianz Vero Volley Milano, malgrado una finale di Champions da conquistare e più in generale una conclusione di stagione tutta da vivere, guarda avanti.

La notizia che l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha lanciato è di quelle destinate a far rumore. La società del Consorzio si sarebbe assicurata per la prossima stagione le prestazioni di Elena Pietrini (2000), schiacciatrice della nazionale ed attualmente in forza al club russo della Dinamo Kazan.

Le lombarde dovevano fronteggiare una concorrenza piuttosto agguerrita come quella di Conegliano, che sembrava nettamente in vantaggio, e Novara, penalizzata dalla possibile esclusione dalla massima competizione europea, e sarebbero riuscite nell'intento accordandosi con la Savino Del Bene Scandicci, titolare del cartellino (a Kazan gioca in prestito) per una cifra pari a 100mila euro. L'offerta delle pantere invece, sempre secondo il quotidiano, si era fermata a 30mila.

Per l'ufficialità bisognerà ovviamente attendere le bocce ferme, ma qualora tutto dovesse filare liscio Pietrini andrebbe a comporre una prima linea tutta azzurra composta anche da Sylla ed Egonu. Senza poi contare la presenza delle varie Orro e probabilmente Danesi, che arriverebbe da Novara.