La classifica dei migliori ristoranti d'Italia: ecco le 3 forchette di Gambero Rosso a Milano

Il coronavirus ha duramente colpito il settore della ristorazione ma non per questo gli audaci chef imprenditori si sono abbattuti o hanno smesso di sviluppare la loro arte culinaria: come ogni anno, Gambero Rosso ha stilato la classifica dei migliori ristoranti d'Italia assegnando le forchette (come Michelin fa con le stelle). Ecco i locali di Milano finiti nel prestigioso elenco con "Tre forchette" e con "Due forchette". All'ombra della Madonnina non mancano di certo i menù gourmet di qualità.

Oltre ai soliti chef noti al grande pubblico per aver partecipato a programmi televisivi di settore, ci sono anche giovani chef imprenditori che stanno emergendo nella città meneghina. A questo propoito il premio speciale ristoratore dell'anno è andato alla famiglia Liu. Tre giovani fratelli di origine asiati cha che a Milano hanno fondato Iyo Experience; AAlto - part of Iyo; Ba Asian Mood; Gong; Iyo Omakase. Ristoranti che in pochissimi anni si sono affermati come dei veri e propri templi del gusto.

Le "Tre Forchette" se le aggiudicano Davide Oldani, con il suo D'O situato appena fuori città. Enrico Bartolini con il suo Mudec Restaurant. Andrea Berton, con il suo Berton in Porta Nuova. Carlo Cracco con il suo Cracco. Antonio Guida con il suo Seta nel Quadrilatero della Moda e Andrea Aprea con il suo Vun nell'Hotel Park Hyatt. Ma ci sono anche i "Due Forchette", che non sono da meno (giù trovate l'intero elenco).

I ristorati di Milano premiati con le "Tre Forchette" da Gambero Rosso

D'O a Cornaredo (Milano) chef Davide Oldani;

Enrico Bartolini Mudec Restaurant a Milano dell'imprenditore toscano Enrico Bartolini;

Berton a Milano di Andrea Berton;

Cracco a Milano chef Carlo Cracco;

Seta by Antonio Guida a Milano;

Vun Andrea Aprea dell'Hotel Park Hyatt Milan;

Gli altri ristoranti lombardi premiati con "Tre Forchette" da Gambero Rosso

Da Vittorio a Brusaporto (Bergamo) dei fratelli Cerea;

Dal Pescatore a Canneto sull'Oglio (Mantova) Antonio e Nadia Santini e figli;

Miramonti l'Altro a Concesio (Brescia) chef Philippe Lévaillé e brigata al femminile;

Lido 84 a Gardone Riviera (Brescia) dei fratelli Camanini Riccardo chef e Giancarlo;

I ristoranti premiati con "Due Forchette" a Milano

L'Alchimia - Milano MI

Altriménti - Milano MI

Asola - Milano MI

Bu:r - Milano MI

Bulgari - Milano MI

Daniel Canzian - Milano MI

Ceresio 7 - Milano MI

Contraste - Milano MI

Terrazza Gallia dell'Excelsior Gallia - Milano MI

Joia - Milano MI

Il Liberty Milano - Milano MI

Il Luogo di Aimo e Nadia - Milano MI

Giancarlo Morelli dell'hotel Viu Milan - Milano MI

Ratanà - Milano MI

Sadler - Milano MI

Spazio Niko Romito - Milano MI

Trussardi alla Scala - Milano MI

VIVA - Milano MI

Vòce Aimo e Nadia - Milano MI

Antica Trattoria del Gallo - Gaggiano MI

Antica Osteria Magenes - Gaggiano MI

Due Spade - Cernusco sul Naviglio MI

Koinè Restaurant - Legnano MI

I ristoranti con "Due Forchette" nelle altre province della Lombardia

Natura - Adro BS

Frosio - Almè BG

Antica Osteria dei Camelì - Ambivere BG

Il Portico - Appiano Gentile CO

Gaudio - Barbariga BS

Mistral del Grand Hotel Villa Serbelloni - Bellagio CO

Casual Ristorante - Bergamo BG

L˜ARIA del Mandarin Oriental - Blevio CO

Al Gambero - Calvisano BS

Hostaria del Teatro - Castiglione delle Stiviere MN

Il Saraceno - Cavernago BG

Materia - Cernobbio CO

Locanda Vecchia Pavia al Mulino - Certosa di Pavia PV

Carlo Magno - Collebeato BS

Due Colombe - Corte Franca BS

Esplanade - Desenzano del Garda BS

LeoneFelice VistaLago - Erbusco BS

Acquerello - Fagnano Olona VA

Ilario Vinciguerra Restaurant - Gallarate VA

Il Fagiano del Grand Hotel Fasano - Gardone Riviera BS

Villa Fiordaliso - Gardone Riviera BS

La Grande Limonaia del Lefay Resort - Gargnano BS

Villa Feltrinelli - Gargnano BS

Dina - Gussago BS

La Tavola dell'Hotel Il Porticciolo - Laveno Mombello VA

Il Cantinone - Madesimo SO

Capriccio - Manerba del Garda BS

Derby Grill dell'Hotel De la Ville - Monza MB

Ma.Ri.Na - Olgiate Olona VA

Sedicesimo Secolo - Orzinuovi BS

Aquariva - Padenghe sul Garda BS

Cucina Cereda - Ponte San Pietro BG

CasaLeali - Puegnago sul Garda BS

Il Sole di Ranco - Ranco VA

Il Colmetto - Rodengo Saiano BS

Qb DuePuntoZero - Salò BS

Rose Salò - Salò BS

La Dispensa - San Felice del Benaco BS

Pomiroeu Giancarlo Morelli - Seregno MB

Tancredi - Sirmione BS

Rustikal - Sorisole BG

Berton al Lago del Sereno Hotel - Torno CO

San Martino - Treviglio BG

Luce - Varese VA

I Castagni - Vigevano PV

Osteria della Brughiera - Villa d'Almè BG

Lanterna Verde - Villa di Chiavenna SO

Il Ristoratore Dell’anno - Premio Bertani

Famiglia Liu - Milano Iyo Experience; AAlto - part of Iyo; Ba Asian Mood; Gong; Iyo Omakase

Miglior proposta al bicchiere al ristorante - Premio Benedetti & Grigi

MU dimsun - Milano