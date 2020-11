Tentato omicidio fuori da un locale: negato il patteggiamento a Caravita jr.

Ha chiesto di patteggiare una condanna a 4 anni e 8 mesi di reclusione ma la richiesta è stata negata dal gip. Il protagonista è Alessandro Caravita, 21 anni, figlio del leader degli ultras nerazzurri Franchino. Il giovane è indagato per tentato omicidio di un 25enne. L'episodio avvenne in strada, in corso Garibaldi, nella notte tra il 5 e il 6 giugno 2020. Caravita ha accoltellato per cinque volte il rivale durante la lite.

Il gip di Milano Guido Salvini non ha ritenuto congrua e proporzionata alla gravità dell'episodio la condanna, proposta per il patteggiamento dai legali del 21enne e dal pm Roberto Fontana, nonostante fosse stata aumentata di quattro mesi rispetto ad un precedente accordo. Per Caravita, dunque, si avvierà il processo con rito abbreviato.

Il giovane sferrò cinque coltellate - quattro al torace e una all'inguine - ai danni del rivale, che venne portato d'urgenza al pronto soccorso del Niguarda e operato la notte stessa. Dopo una breve indagine i carabinieri individuarono il 21enne e lo arrestarono. In sede di dichiarazioni spontanee dopo il fermo, Caravita ammise le coltellate ma dichiarò di essersi difeso dalle minacce e dall'aggressione di quattro persone.

"Indole facinorosa": Daspo di 4 anni

A luglio l'anticrimine della questura di Milano ha poi comminato a Caravita jr. un Daspo di quattro anni "fuori contesto", una misura che colpisce condotte violente fuori dalle manifestazioni sportive. In pratica, considerato di "indole facinorosa", a Caravita la questura ha vietato di avvicinarsi agli stadi europei per "garantire la sicurezza delle manifestazioni sportive vietando l'accesso ai soggetti che hanno manifestato comportamenti violenti, a prescindere da dove questi abbiano manifestato la propria pericolosità".