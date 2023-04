Un morto e cinque feriti ad Assago: Tombolini a processo

Rinvio a giudizio per Andrea Tombolini, il 46enne che lo scorso 27 ottobre aveva accoltellato sei persone all'ipermercato Carrefour di Assago, uccidendone una e ferendone cinque. A chiederlo la Procura di Milano.

Sulla richiesta di processo, che si celebrerebbe davanti alla corte d'assise, deciderà la giudice per l'udienza preliminare Silvia Perrucci. L'uomo, accusato di omicidio, duplice tentato omicidio e lesioni, potrebbe rischiare l'ergastolo. Nei giorni scorsi, era stato trasferito dalla psichiatria dell'ospedale San Paolo di Milano a una comunità protetta, dove si trova agli arresti domiciliari.

Tombolini, su richiesta del pm Paolo Storari, titolare delle indagini condotte dai carabinieri, era stato sottoposto a una perizia psichiatrica. L'esito nelle scorse settimane era stato discusso davanti al gip Patrizia Nobile e aveva accertato come l'uomo, malgrado sia affetto da disturbi psichici, fosse capace di intendere e di volere al momento dei fatti. Gli esperti hanno dunque stabilito come il 46enne non abbia alcun vizio di mente. Una consulenza difensiva richiesta dal legale Daniela Frigione, al contrario, sostiene la tesi della incapacità di intendere e di volere per una forma di schizofrenia.