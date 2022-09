Il Club Milano non vince più: l'Oltrepò passa 2 a 1

Nel turno infrasettimanale del campionato di Eccellenza Girone A, il Club Milano esce sconfitto nel match contro l’Oltrepò con il risultato di 2 a 1.

Sono i biancorossi ad andare in vantaggio al 7’ grazie all’ottima giocata di Rankovic per Cominetti che davanti al portiere, non perdona Cavo.

Al minuto 21 arriva il pareggio con un eurogoal di Villoni: il giocatore calcia da 30 metri e pizza la palla dove il portiere avversario non può arrivare.

Quando la partita sembra poter terminare sull’1 a 1, i padroni di casa all’82 trovano il goal della vittoria con Pedrabissi, che davanti a Monzani non può sbagliare.

IL TABELLINO

Oltrepo’ FBC–Club Milano 2-1

Marcatori: 7′ Cominetti (CM), 21′ Villoni (O), 37′ st Pedrabissi (O)

Oltrepo’ FBC: Cavo, Scarcella (10′ st sost. Iervolino), Gabrielli , Villoni, Ritondale (32′ st sost. Giugno), Gnazyri, Rebuscini, Negri (42′ st sost. Lopane), De Stradis (28′ st sost. Casiroli), Grasso, Pedrabissi (47′ st sost. Zani). A disposizione: Baschiazzorre, Calloni, Selmo, Branduardi, .

Allenatore: Albertini

Club Milano: Monzani, Benatti, Veroni (15′ st sost. Carnevale), Costa, Di Maggio, Diouck (40′ st sost. Pelle), Cominetti (12′ st sost. Arioli), Cuoco (9′ st sost. Principi), Sorrenti (29′ st sost. Locati), Rankovic, Natale. A disposizione: Bonicelli, Carnevale, Priori, Saronni, Pelle, Minelli. Allenatore: Scavo

Arbitro: Pastori di Busto Arsizio

Assistenti: Barlocco di Legnano, Lanzetta di Lodi

Ammoniti: Costa (CM), Rebuscini (O), Negri (O), Iervolino (O), Grasso (O), Pedrabissi (O).