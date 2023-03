Giana Erminio KO contro la Sammaurese: quarta sconfitta in questo campionato

32ª giornata di campionato in trasferta in casa della Sammaurese, dove la Giana subisce la sua quarta sconfitta in questo campionato, subendo due gol e riuscendo ad accorciare le distanze solo allo scadere.

Giana schierata in campo con D’Aniello tra i pali, difesa a 4 con Previtali, Piazza, Minotti, Perico; Marotta e Pinto a centrocampo davanti alla difesa; Fumagalli, Ballabio e Messaggi dietro a Perna, punta centrale. Si parte e dopo il primo quarto d’ora di studio, al 17’ è la Sammaurese a creare un pericolo nell’area biancazzurra con Gaiola, che con una mezza rovesciata aggancia un calcio di punizione, anche se non inquadra lo specchio. Un minuto dopo, però, arriva il gol dei padroni di casa con Casadio, che approfitta di un errato disimpegno tra D’Aniello e Pinto, ruba palla e va a segnare il vantaggio.

La Sammaurese, galvanizzata dal gol, alza il pressing e al 27' Barbatosta va alla conclusione con un tiro dal limite, parato da D’Aniello. Al 32' padroni di casa ancora in avanti con Bonandi, che aggancia un cross sul primo palo e prova a ribattere in rete, ma la palla finisce alta.

Al 34' retro passaggio corto di Pinto, ma salva D’Aniello in uscita bassa, prima che la palla possa essere agganciata dagli avversari. Al 43’ gran tiro da fuori area di Pinto, deviato in angolo: sul cross in area, Piazza aggancia di testa, ma conclude di poco alto. Al 45’ ci prova Perna con una conclusione da dentro l’area, ma il suo tiro è debole e centrale per sorprendere Piretro.

Si riprende con gli stessi 22 in campo e al 2’, su calcio d’angolo per la Sammaurese, aggancia Maggioli di testa e deposita in rete il gol del raddoppio. Al 6’ ci prova Merlonghi con una conclusione da fuori area, ma D’Aniello blocca sicuro tra le mani. Al 10’ mister Chiappella effettua il primo cambio, inserendo Brioschi al posto di Perico, mentre al 20’ è Mandelli che rileva Marotta. Al 26’ tra le fila della Sammaurese esce Bonandi ed entra Cremonini.

La Giana prova a reagire, ma fatica a creare azioni pericolose, mentre la Sammaurese si difende ordinata e pensa a gestire il risultato. Al 39’ i padroni di casa guadagnano un calcio di punizione: Merlonghi calcia sul primo palo, ma D’Aniello non si lascia sorprendere; un minuto più tardi lo stesso Merlonghi ha un’occasione sotto porta, ma calcia alto da pochi passi. Al 41’ tiro da fuori area di Fumagalli, ma Piretro para senza problemi.

Al 42’ doppio cambio per la Giana: escono Pinto e Ballabio per Osagie – al suo esordio in prima squadra - e Gaye. Al 43’ per la Sammaurese Haruna lascia il posto a Vallocchia, mentre al 48’ esce Maggioli per Manfroni. Al 49’, quando la partita sembra non avere più nulla da dire, Fumagalli trova il guizzo vincente agganciando un cross dalla destra e accorciando le distanze con il suo settimo gol in campionato. Ma è troppo tardi e il triplice fischio decreta la vittoria dei padroni di casa.

(Comunicato Giana Erminio)

SAMMAURESE-GIANA ERMINIO 2-1

Sammaurese (4-3-3): Piretro, Masini, Bolognesi, Benedetti, Gaiola, Maggioli (Manfroni 48’ st), Casadio, Haruna (Vallocchia 43’ st), Merlonghi, Bonandi (Cremonini 26’ st), Barbatosta. A disp: Zavatti, Grbic, Tamai, Grassi, Berardi, Maltoni. Allenatore: Marco Martini

Giana Erminio (4-2-3-1): D’Aniello, Piazza, Pinto (Osagie 42’ st), Perico (Brioschi 10’ st), Fumagalli, Perna, Marotta (Mandelli 20’ st), Ballabio (Gaye 42’ st), Messaggi, Minotti, Previtali. A disp: Pirola, Bassani, Calmi, Gorghelli, Parietti. Allenatore: Andrea Chiappella

Direttore di gara: Mattia Drigo di Portogruaro. Assistenti: Alessia Cerrato e Alberto Callovi di San Donà di Piave

Marcatori: Casadio 18’ pt, Maggioli 2’ st, Fumagalli 49’ st

Recupero: 1’ pt, 4’ st