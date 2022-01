Serie B Femminile. Laura Boccardo è ufficialmente una giocatrice della Pro Sesto

Classe 2003, Boccardo è un difensore centrale che ha iniziato la sua carriera calcistica in un squadra maschile; successivamente ha vestito la maglia della formazione primavera del Torino Femminile per poi esordire, a soli 16 anni, in Serie C con il Torino Women.

Il giovane difensore vanta anche un’esperienza all’estero: da agosto 2021 ha infatti vestito la maglia della Lousiana State University Eunice, squadra con cui si è classificata tredicesima in tutta America, e con cui ha vinto il premio come migliore difesa della Serie.