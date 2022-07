Cosa fare (anche gratis) a Milano dall'8 al 10 luglio: tutti gli eventi

Cosa fare a Milano dall’8 al 10 luglio?

Feste, cinema e musica accolgono questo nuovo fine settimana in arrivo con un ricco ventaglio di proposte da cogliere al volo.

Prima tra tutte, il concerto dei mitici Guns n' Roses a San Siro, nell'unica data italiana della rock band californiana (domenica). La band di Axl Rose e Slash torna in Italia dopo un'assenza di ben quattro anni, ed è pronta a far emozionare il grande pubblico.

Ancora divertimento con la festa di Le Cannibale nell’affascinante cortile di cemento dell’ex Macello: uno spazio metallico che diventa il teatro di un party gratuito animato da note che attraversano i confini dell'elettronica attuale (domenica).

Per gli amanti del cinema all’aperto, due appuntamenti imperdibili, entrambi nella versione in cuffia: uno da Mare Culturale Urbano, con la proiezione di “Troppo Cattivi", nuovo film d'animazione per famiglie (domenica) e uno con Arena Chiesa Rossa, la rassegna di cinema all’aperto che da giugno a settembre offre una programmazione ricca e diversificata, adatta a tutti i gusti (tutto il week-end).

Per chi cerca atmosfere hawaiane, infine, l’appuntamento è al festival dell’ukulele, all’interno degli eventi del Parco Tittoni, con laboratori, workshop e tante sessioni di musica (domenica).

Concerti e serate

Tra i concerti di questo nuovo fine settimana, ultimo week-end del Rugby Sound Festival, un'occasione unica per ascoltare musica dal vivo con le migliori star nazionali ed internazionali nella bellissima Isola del Castello di Legnano (tutto il week-end).

A Villa Arconati, le note di Enrico Intra accompagnano il pubblico al crepuscolo insieme al Time Percussion, composto dai migliori studenti delle classi di batteria e percussioni di Tony Arco ai Civici Corsi di Jazz della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado (sabato).

A Palazzo Marino, infine, prosegue Palazzo Marino in Musica, la rassegna gratuita dedicata ai giovani talenti emergenti (domenica).

Incontri e manifestazioni

Tra le manifestazioni del fine settimana, Vapore d’Estate e i suoi numerosi concerti, spettacoli di danza e attività per bambini nel contesto industriale della Fabbrica del Vapore, uno dei luoghi più caratteristi della città (tutto il week-end).

Nel bellissimo cortile della Sormani torna Menotti in Sormani, manifestazione di narrazione teatrale, musica, contaminazioni e comicità d’autore con produzioni e ospiti di prestigio (tutto il week-end).

Ad Assago, il Milano Latin Festival è un’esplosione di musiche latino-americane, grandi concerti e piatti tipici tutti da scoprire (tutto il week-end).

Per chi ha voglia di bere una birra o praticare sport, i Bagni Misteriosi sono la scelta giusta, tra musica all’aperto e spettacoli di teatro (tutto il week-end).

Infine, il Mercato Centrale in piazza Duca d’Aosta promette un viaggio di sapori tra prelibati piatti di pesce, carne e dolci tipici, grazie alle sue numerose botteghe di artigiani del gusto (tutto il week-end).

Gratis

Tra gli appuntamenti gratuiti del fine settimana, la performance artistica in piazza Santa Francesca Romana per una riflessione collettiva sulla dimensione dello spazio, della fisicità e dei confini di una convivenza inclusiva (venerdì).

Al Mudec, la mostra La Voce delle Ombre. Presenze africane nell’arte dell’Italia settentrionale indaga i modi della rappresentazione artistica di uomini e donne originarie del continente africano (tutto il week-end).

Per chi desidera fare una gita fuori porta la Notte Bianca a Piacenza è la scelta giusta. La manifestazione trasforma la città emiliana in un teatro a cielo aperto per spettacoli, eventi culturali e buona tavola (venerdì).

All’Hangar Bicocca, infine, l’esibizione su Steve Mc Queen è dedicata al regista e artista britannico premiato con l'Oscar nel 2014 per il suo "12 anni schiavo” (tutto il week-end).

Mostre

Tra le mostre del fine settimana, quasi mille foto di Oliviero Toscani a Palazzo Reale, in quella che è la più grande esposizione mai dedicata in Italia al grande fotografo in omaggio ai suoi ottant’anni. Ancora a Palazzo Reale, la mostra di Grazia Varisco è un percorso unico dedicato alla straordinaria artista milanese, protagonista della scena contemporanea italiana (entrambe tutto il week-end).

Nei luoghi più iconici della città prende invece vita La visione di Leonardo, mostra diffusa permanente dedicata al genio di Leonardo, attraverso le interpretazioni di otto artisti digitali (tutto il week-end).

Presso Alessia Paladini Gallery si possono invece ammirare le stampe su platino di Gianni Berengo Gardin (venerdì). Stampate su preziosa carta Arches Platine, le nove riproduzioni in formato cm. 40 x 60 sono raccolte in un portfolio a soli dieci esemplari e due prove d’artista.

Al Mudec, le cento opere di Chagall, provenienti dalla collezione dell’Israel Museum di Gerusalemme, raccontano la vita di uno degli artisti più celebri al mondo (tutto il week-end).

Infine, al Teatro alla Scala prosegue l’esibizione virtuale dedicata a Caruso, Corelli e Di Stefano, i miti del canto italiano (entrambe tutto il week-end).

Cinema e teatro

Questo nuovo fine settimana parla la lingua del cinema, con i film di Arianteo, la manifestazione del cinema estivo nella bellissima cornice del cortile di Palazzo Reale e nel Chiostro dell’Incoronata (tutto il week-end).

Per tutto il week-end, presso Casa Jannacci sarà inoltre possibile ammirare le grandi pellicole con la speciale rassegna itinerante Anteo nella città, che porterà il cinema nei quartieri milanesi, sostando ogni settimana in una piazza diversa.

Alla Cineteca Arlecchino e all’Eliseo fa invece il suo esordio Agenda Brasil, manifestazione dedicata alla produzione cinematografica brasiliana contemporanea (venerdì).

Infine, ancora alla Cineteca Arlecchino i film cult degli anni ’50 e ’60 sono i protagonisti di un fine settimana da ricordare (tutto il week-end).

Bambini

Anche i bambini possono (e devono!) divertirsi in questo nuovo week-end in arrivo, con lo spettacolo di marionette da Base dedicato al tema dell'inclusività (sabato).

Alla Cineteca Milano Mic prosegue il campus dedicato al cinema, un’occasione unica per rivestire i panni di Carlo Rambaldi, tre volte Premio Oscar, Maestro del Cinema italiano e internazionale (tutto il week-end).

Alla Cascina Cotica, in occasione del festival Eccco!, laboratori e spettacoli di cabaret faranno compagnia anche ai più piccoli (tutto il week-end).

Per gli amanti del volo la tappa obbligata è Volandia, il museo del volo e della storia dell’aviazione (tutto il week-end).

Infine, da Wow Spazio Fumetto, la mostra Medioevo – Storia, storie e mito a fumetti è un grande racconto attraverso tavole originali a fumetti, riproduzioni di armi e armature, manifesti (tutto il week-end).