Elezioni comunali Milano, Sala di nuovo sindaco. I risultati definitivi e i voti ai partiti

Palazzo Marino non cambia inquilino. Beppe Sala è di nuovo sindaco di Milano. Il risultato delle elezioni comunali meneghino è netto, "storico" come lo definisce lo stesso primo cittadino, che ha portato a casa una vittoria - poco sorprendente - al primo turno. Con 1.248 sezioni scrutinate su 1.248, e i dati definitivi ormai in cassaforte, quello del centrosinistra - e dell'ex manager Expo - ha sempre più i contorni di un trionfo.

Sala - con un'affluenza sotto il 50% - ha conquistato il 57,73% delle preferenze, con 277.478 voti raccolti. Il suo principale sfidante, il candidato del centrodestra Luca Bernardo, si è fermato al 31,97, 153.637 "crocette". Una forbice ampia, ampissima, che ha confermato i dati dei sondaggi e dei primi exit poll alla chiusura delle urne. Terzo a Milano Gianluigi Paragone, il candidato di Grande Nord e Italexit chee ha sfiorato il 3% - 2,99 e 14.366 voti -, e che con la sua campagna elettorale giocata sui temi no green pass può avere senza dubbio rosicchiato voti al centrodestra.

Layla Pavone, candidata del movimento cinque stelle, si è fermata al 2,70%, con 12.953 preferenze. Risultato discreto per Gabriele Marani, candidato di Milano in comune e civica ambientaLista, che arriva all'1,57%, con 7.566 voti. Giorgio Goggi, Socialisti, si ferma allo 0,71% con 3.402 voti e subito dietro di lui c'è Bianca Tedone di Potere al Popolo, 0,57% e 2.750 voti.

Ottavo Mauro Festa del Partito gay - 0,45% -, nono il medico no Vax Teodosio De Bonis del movimento 3V - 0,45% - e decimo Marco Muggiani del Pci, con lo 0,29%. Chiudono la graduatoria Alessandro Pascale del Pc, 0,27%, Bryant Biavaschi di Milano inizia qui, 0,18%, e Natale Azzaretto del Partito comunista dei lavoratori, con lo 0,11.

Elezioni comunali Milano, i voti ai partiti

Tra i partiti domina il Pd, l'unico a salire oltre il 30%. Bene nella coalizione a sostegno di Beppe Sala anche la sua civica e i verdi, che superano la soglia del 5%. Nel centrodestra fanno tutti molto male e la lista più votata è quella della Lega, che va di poco oltre il 10. La civica di Bernardo si ferma al 3,13%.

Tutti i voti ai partiti e alle liste:

Beppe Sala

PARTITO DEMOCRATICO 152.200 33,86

BEPPE SALA SINDACO 41.135 9,15

EUROPA VERDE 22.994 5,11

I RIFORMISTI LAVORIAMO PER MILANO 18.049 4,01

MILANO IN SALUTE 7.367 1,64

LA SINISTRA PER SALA MILANO UNITA 7.012 1,56

LA MILANO RADICALE 4.816 1,07

VOLT 2.502 0,56

Luca Bernardo

LEGA SALVINI PREMIER 48.283 10,74

FRATELLI D'ITALIA 43.889 9,76

FORZA ITALIA 31.819 7,08

LUCA BERNARDO SINDACO 14.055 3,13

MILANO POPOLARE 8.367 1,86

PARTITO LIBERALE EUROPEO 970 0,22

Gianluigi Paragone

MILANO PARAGONE SINDACO 12.366 2,75

GRANDE NORD 608 0,14

Layla Pavone

MOVIMENTO CINQUE STELLE 12.517 2,78

Gabriele Mariani

MILANO IN COMUNE 4.648 1,03

CIVICA AMBIENTA LISTA 2.527 0,56

Giorgio Goggi

SOCIALISTI DI MILANO 1.984 0,44

MILANO LIBERALE 838 0,19

Miriam Tedone

POTERE AL POPOLO! 2.572 0,57

Mauro Festa

PARTITO GAY LGBT+ 2.103 0,47

Teodosio De Bonis

3V VERITA' LIBERTA' 1.935 0,45

Marco Muggiani

PCI 1.439 0,32

Alessandro Pascale

PARTITO COMUNISTA 1.203 0,27

Bryant Biavaschi

MILANO INIZIA QUI 809 0,18

Natale Azzaretto