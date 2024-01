Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 12 al 14 gennaio: tutti gli eventi

Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 13 al 15 gennaio?

Se le vacanze di Natale sono un lontano ricordo, ci pensano gli eventi di Milano a promettere un weekend indimenticabile e ricco di novità.

Si inizia con Space Dreamers, la nuova mostra sotto la Madonnina dedicata allo spazio con 16 installazioni - promettono gli organizzatori - "uniche ed immersive, create per coinvolgere, emozionare e sorprendere i visitatori” (tutto il week-end).

La moda è la protagonista indiscussa della Fashion Week, dedicata all’uomo, che torna in città con dei maxischermi posizionati in centro per poter assistere alle sfilate (tutto il week-end).

Infine, impossibile perdersi gli ultimi giorni del Battesimo di Cristo del Perugino a Palazzo Marino, in un suggestivo percorso incentrato sulla complessa personalità del pittore (tutto il week-end).

Concerti e serate

Tra le nuove serate dove ballare tutta la notte, la festa degli anni '90 al Fabrique, per fare un salto nel passato ed emozionarsi ancora (sabato).

Il divertimento è assicurato nella serata con Cristina d’Avena e i Gem Boy, un grande ritorno al Live Club di Trezzo sull’Adda per regalare al pubblico una notte di musica e allegria (sabato).

Gratis

Tra gli eventi gratuiti del nuovo fine settimana, ultimi giorni per scoprire, da Pirelli Hangar Bicocca, Reincarnations of Shadows, la prima mostra personale di Thao Nguyen Phan in Italia. Riconosciuta a livello internazionale per il suo uso combinato di pittura, immagine in movimento e scultura, l’artista vietnamita crea narrazioni oniriche e poetiche che ripercorrono la storia del suo paese in relazione con i cambiamenti ambientali e sociali contemporanei (tutto il week-end).

Ancora all’Hangar è possibile visitare James Lee Byars, una delle figure più enigmatiche e mitiche dell’arte contemporanea del XX secolo (tutto il week-end).

Infine, presso Contemporary, ad attendere i visitatori, le opere di Giulia del Mastio nella mostra In Soggettiva (tutto il week-end).

Mostre

Tra le esibizioni da segnare in agenda, la mostra dei Lego al Museo della Permanente, tra galeoni di pirati e scorci della Roma medievale, per giocare e mettere alla prova la propria inventiva (tutto il week-end). Ancora al Museo della Permanente, Botero: Via Crucis è la prima mostra postuma di uno dei più importanti artisti contemporanei, un vero e proprio testamento spirituale.

I colori delle bellissime opere di Van Gogh diventano escono dai quadri nella mostra immersiva di realtà virtuale a Lampo Scale Farini (tutto il week-end).

A Palazzo Reale c’è ancora tempo, invece, per ammirare El Greco, un ampio e inedito progetto espositivo dedicato al grande pittore greco, Jimmy Nelson. Humanity, con 65 lavori del grande fotografo e la nuova mostra dedicata a Goya (tutto il week-end).

Al Museo della Scienza, l’installazione Kaleidoscope di Karina Smigla-Bobinski è invece un grande tavolo luminoso in cui si intrecciano diversi strati di inchiostri di colori primari da toccare e da mescolare (tutto il week-end).

Le bellissime opere di Klimt prendono vita nella nuova mostra immersiva al Mil - Next Museum a Sesto San Giovanni, dove sarà possibile entrare nei quadri e toccare i colori (tutto il week-end).

Al Mudec, infine, le opere di Van Gogh mostrano un inedito percorso grazie alla collezione di dipinti e disegni del Museo Kröller-Müller di Otterlo, nei Paesi Bassi (tutto il week-end).

Teatro

Tra gli spettacoli a teatro da non perdere, il Musical Chicago, che trasporta il pubblico nella ruggente metropoli degli anni ’20 tra musica jazz e coreografie spettacolari (tutto il weekend).

Agli Arcimboldi il musical Peter Pan porta in scena il grande capolavoro senza tempo, con la colonna sonora d’eccellenza creata da Edoardo Bennato (tutto il week-end).

Bambini

Tra gli appuntamenti per i bambini in questo weekend, lo spettacolo di Carolina Benvenga al Teatro Dal Verme, Un Natale favoloso, pronto a far sognare in grande i piccoli spettatori (sabato).

Al Carcano, infine, I tre porcellini insegna ai bambini i valori dell’amicizia e dell’ecologia (sabato).