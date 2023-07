Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 21 al 23 luglio: tutti gli eventi

Cosa fare a Milano dal 21 al 23 luglio?

Bellissima musica e grandi feste animano il nuovo fine settimana in arrivo, con tantissimi eventi assolutamente imperdibili.

Si inizia dal concerto dei Muse a San Siro, che tornano in Italia per una serata indimenticabile. La band inglese, considerata universalmente come una delle migliori live band del mondo, si esibirà a Milano nell'ambito del tour mondiale dedicato all'ultimo album Will Of The People (sabato).

Da San Siro al Castello Sforzesco, con gli appuntamenti di Estate al Castello: questo weekend è la volta del gruppo musicale italiano “24 Grana” (venerdì), del festival K-Pop Summer Vibes di musica contemporanea coreana (sabato) e della cantautrice canadese Martha Wainwright (domenica).

Infine, impossibile non menzionare il Milano Latin Festival, la manifestazione di musiche, cultura e cucina del Sud America che torna ad Assago ad animare le notti estive (tutto il week-end).

Concerti e serate

Tra le serate da segnalare, quelle al Giardino delle Culture, con la quarta edizione di Outsound Festival, rassegna estiva gratuita che pone al centro l'incontro tra città e cultura con concerti jazz, funk e soul (sabato).

Musica (e buon cibo) anche al festival dell'ukulele del Parco Tittoni, una giornata indimenticabile dedicata al mondo hawaiano (domenica).

Allo Spirit de Milan, infine, la musica è ancora protagonista tra concerti jazz, pop italiano e melodie soul (tutto il week-end).

Incontri e manifestazioni

Milano è viva, il grande palinsesto di iniziative culturali, prosegue ancora e fino alla fine del mese di ottobre con moltissime iniziative diffuse in tutta la città (tutto il week-end).

Da Bank Space, invece, è possibile ammirare Project Revelation, un’esposizione di arte esperienziale, a cura di Marco Senaldi, che accoglie il pubblico in un percorso di meditazione e consapevolezza (tutto il week-end).

Mostre

Tra le esibizioni imperdibili in città, il fascino della foresta in Triennale, con la mostra Siamo Foresta, un dialogo artistico tra pensatori e difensori della foresta, tra artisti indigeni e non indigeni (tutto il week-end).

A Palazzo Reale prosegue invece la mostra fotografica di Mario Dondero, uno dei protagonisti della fotografia italiana della seconda metà del Novecento e La reggia allo specchio, un nuovo progetto espositivo dell’artista Helidon Xhixha (tutto il week-end).

Alla Fabbrica del Vapore è invece possibile scoprire i fenomeni artistici più interessanti dell’arte cinese contemporanea negli spazi, con biglietti scontati per i lettori di MilanoToday (tutto il week-end).

Gli amanti del brivido non possono perdersi Squali e abissi in Stazione Centrale, un vero e proprio viaggio mozzafiato attraverso i misteriosi abissi oceanici, dal caldo mare tropicale alle fredde acque artiche (tutto il week-end).

A Lampo Scalo Farini prosegue Van Gogh: The Immersive Experience, un viaggio sorprendente tra le pennellate di uno dei più grandi geni artistici del XIX° secolo, tra campi di girasoli e mandorli in fiore (tutto il week-end).

La fotografia è la protagonista di due mostre imperdibili: la mostra dedicata a Doisneau, con ben 130 scatti di uno dei fotografi più amati del Novecento, al Museo Diocesano, e quella di Sebastiao Salgado alla Fabbrica del Vapore, un racconto fotografico dedicato alle meraviglie dell’Amazzonia (entrambe tutto il week-end).

Ancora a Palazzo Reale prosegue la mostra di Leandro Erlich, una delle maggiori figure di spicco della scena artistica internazionale, presenta tantissime installazioni e video-sculture per la prima volta riunite in una sola sede (tutto il week-end).

Al Mudec, due appuntamenti imperdibili con Zanele Muholi. A visual activist, mostra dell’attivista sudafricana la cui arte indaga instancabilmente temi come razzismo, eurocentrismo, femminismo e politiche sessuali; ultimi giorni, invece, per scoprire i grandi dipinti dei Surrealisti, con ben 180 capolavori di Magritte e Dalì (tutto il week-end).

Da Pirelli Hangar Bicocca si può invece ammirare Grand Bal, la mostra retrospettiva dedicata ad Ann Veronica Janssens, artista belga tra le più rilevanti a livello internazionale, che indaga il potere della luce, e la mostra di Gian Maria Tosatti NOw/here, un'opportunità unica di immergersi nel mondo dell'artista e di esplorare le sue visioni e le sue riflessioni sulla condizione umana nel contesto attuale (entrambe tutto il week-end).

Cinema e Teatro

Per gli amanti del cinema all’aperto prosegue Arianteo, con la programmazione di grandi pellicole nelle bellissime cornici del Chiostro dell’Incoronata, di CityLife e della Fabbrica del Vapore (tutto il week-end).

Ancora film all’aperto, questa volta con Estate al Cinema - Arena Chiesa Rossa, la rassegna di cinema all’aperto che da giugno a settembre illumina il Municipio 5 del Comune di Milano (tutto il week-end).

Il teatro è invece il protagonista di Teatro Menotti in Sormani, la rassegna estiva che si terrà nel Cortile di Palazzo Sormani con ben 30 eventi estivi tra generi e linguaggi differenti (tutto il week-end).

Bambini

Tra i nuovi appuntamenti estivi per i più piccoli, una speciale caccia al fantasma al Museo Poldi Pezzoli, con visite e laboratori in italiano e inglese (sabato e domenica).

Chi ama i giochi d'acqua non può perdersi le numerose offerte imperdibili all'Acquapark di Concorezzo per i lettori di MilanoToday (tutto il week-end).

Al Piccolo Circo dei Sogni di Peschiera Borromeo prosegue invece il Circus Summer Camp, un centro estivo che anima le stagioni più soleggiate della provincia meneghina con magia e colore, dedicato ai bambini e ragazzi dai 4 ai 17 anni (tutto il week-end).

Ultimissimi giorni, infine, per scoprire una speciale Candy House presso Il Centro di Arese, dove gustare dolci buonissimi tra lollipop e caramelle giganti (tutto il week-end).